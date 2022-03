Vítor Pereira já trabalha e tentou Oscar

Depois de ter assistido da bancada à vitória do Corinthians sobre o RB Bragantino no domingo, Vítor Pereira orientou ontem o primeiro treino no clube brasileiro. Mas o primeiro contacto com o plantel foi logo depois da referida partida, onde falou aos jogadores. "Eu e minha equipa técnica viemos para ajudar, vamos melhorar e ficar mais fortes, sem dúvidas nenhuma", disse o treinador português de acordo com um vídeo divulgado ontem pelo clube.

Com o primeiro jogo agendado para sábado, frente ao São Paulo, Vítor Pereira tem ainda mais de um mês para tentar reforçar a equipa com vista ao Brasileirão. E Oscar, médio brasileiro que trabalhou com o português no Shanghai SIPG, revelou ter sido convidado. "Eu escrevi ‘Vai Corinthians’ e mandei-lhe uma mensagem desejando boa sorte. Ele respondeu: ‘Obrigado, amigo. Vem para cá, vem para o Corinthians’. Eu neguei e falei que poderia ir no futuro, mas agora não", revelou o jogador de 30 anos, que deixou grandes elogios ao técnico: "Tem tudo para dar certo."