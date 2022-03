Vitor Pereira justifica mexidas no onze: «Jogadores têm de estar frescos para renderem ao seu nível»

O Corinthians venceu este domingo na visita ao Novorizontino, por 1-0, na última jornada da fase de grupos do Campeonato Paulista, na qual o clube de São Paulo terminou no 1.º lugar do Grupo A, com 23 pontos. Vitor Pereira lançou a jogo alguns jogadores que não costumam ser opção inicial e, no final do encontro, justificou a decisão com o pouco tempo de recuperação após o "jogo intenso" com o Palmeiras."Hoje tive consciência, nítida e clara, de que o tempo de recuperação depois de um jogo intenso, como o último, não é fácil. Penso que fiz muito bem, senão teríamos problemas com lesões. O último jogo foi intenso e com o calor típico daqui não é fácil. Um campo difícil, muito irregular, pesado, em que a circulação da bola se torna complicada", começou por referir o técnico do Timão, passando a explicar a ausência de Paulinho do onze inicial."O Paulinho e outros jogadores da qualidade dele, que têm uma certa experiência e uma certa idade, são jogadores que, para renderem ao seu nível, têm de estar frescos, no máximo das suas capacidades. Naturalmente, a capacidade de recuperação não é a mesma aos 20 e aos 30 anos. É um jogador que pode baixar para construir, mas depois tem uma chegada à área com timing certo, por isso é que ao longo da carreira fez muitos golos. Portanto, é um jogador importante para nós, que precisa, assim como Renato e parte dos jogadores que temos na equipa, de estar no máximo das capacidades", enalteceu.Precisamente Paulinho, Renato Augusto e Willian só entraram no segundo tempo, já depois do golo da vitória apontado por Róger Guedes aos 61 minutos."Tentámos prolongar ao máximo a entrada deles no sentido de fazê-los descansar para o próximo jogo. Mas chegou a uma altura em que havia necessidade de eles entrarem. Deu para perceber que não estavam recuperados do jogo anterior", assumiu Vitor Pereira.