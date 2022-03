Vítor Pereira: «Não me digam que tenho que sofrer sempre assim»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Corinthians (@corinthians)

O Corinthians sentiu dificuldades inesperadas para superar o Guarani, mas o conjunto comandado por Vítor Pereira mantém-se na luta pelo Paulistão ao apurar-se para as meias-finais. Depois de uma igualdade (1-1) no final dos 90 minutos, tudo se decidiu no desempate por penáltis, com o Timão a triunfar por 7-6. "Não me digam que eu tenho que sofrer sempre assim, cara do Corinthians não é sofrimento", disse o treinador português na conferência de imprensa após o jogo."A equipa não tinha necessidade de sofrer tanto e chegar aos pénaltis, ficar naquela ansiedade, não contava com isso. Treinámos os penáltis na quarta-feira para nos prepararmos de qualquer forma mas durante o jogo deveríamos ter marcado mais golos. Temos que corrigir os lances de bola parada. Naqueles momentos sofremos como família, os adeptos sofrem connosco, a paixão que sentem... E aí são essas sensações, que vêm de fora para dentro, que nos levam, mesmo cansados, numa fase final do jogo, a ter a frieza e a cabeça no lugar para ganhar", referiu.Gil adiantou a equipa do técnico português aos 42’, com um cabeceamento certeiro. Paulinho atirou ao ferro nos descontos (45’+2), mas João Victor fez o empate aos 53’. O reforço Júnior Moraes estreou-se e marcou um dos penáltis no desempate. Nas meias-finais, o Corinthians vai defrontar o São Paulo.