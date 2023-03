Vítor Pereira não treme: Seguro no Flamengo

Apesar da enorme pressão provocada pelos três títulos falhados, Vítor Pereira mantém-se seguro no comando técnico do Flamengo. Esperava-se um início de temporada com festa no mengão, mas o clube orientado pelo técnico português falhou a conquista da Supertaça do Brasil, no Mundial de Clubes e, na madrugada de quarta-feira, foi derrotado na Supertaça sul-americana, nos penáltis (4-5), frente ao Independendiente Del Valle.

Apesar da crescente onda de contestação em torno do treinador, Rodolfo Landim, presidente do clube, mantém a confiança. “Tenho acompanhado o trabalho dele. O que ele pensa e faz tem lógica e fundamento. Aos poucos, estamos a acertar. Vi uma equipa em campo que evoluiu muito”, disse ao portal ‘UOL’.

No domingo, Vítor Pereira pode vencer o primeiro troféu pelo Fla. Se bater o Vasco Gama, arrecada a Taça Guanabara.