Vítor Pereira: «O que me estimula é o tamanho do clube e da torcida»

O português Vítor Pereira foi apresentado no Corinthians e é mais um treinador nacional a trabalhar no Brasil. No Centro de Treinos Joaquim Grava o técnico recebeu um equipamento oficial e lançou as primeiras palavras como treinador do Timão.

"Já me diverti no treino de ontem. Nós, treinadores, vamos modelando o nosso jogo. Ir modelando o jogo é começarmos a trabalhar as nossas ideias, começarmos a estimular determinados comportamentos no treino. Mas a qualidade dos jogadores acrescenta sempre algo. Por isso vamos modelando em cima da resposta deles", iniciou.

"Tenho as minhas ideias. Ao longo da carreira fui projetando uma metodologia de treino e um modelo de jogo, aquele jogo que gosto de ver. Mas ser treinador é mais do que isso. É chegar, avaliar bem o que temos e, depois, procurar colocar os jogadores confortáveis no jogo. Venho para organizar, juntamente com a minha equipa técnica. Pretendemos criar um jogo que coloque os jogadores confortáveis e que vá de acordo com as características deles", explicou depois.

Tempo ainda para explicar o que motivou a escolha pelo futebol brasileiro:"Já fui convidado para vir para o Brasil várias vezes. Sou um treinador dos detalhes táticos e dos detalhes estratégicos. O que me motiva é o lado técnico, tático e estratégico do jogo. A qualidade dos jogadores motiva-me e tenho a certeza e que aqui temos qualidade. O que me estimula, também, é o tamanho do clube e da torcida, a paixão dos adeptos. E a insistência também, o lado emocional."