Vítor Pereira promete lutar pelos milhões da Taça

Vítor Pereira promete um Corinthians capaz de lutar com o Flamengo pela conquista da Taça do Brasil, que proporciona 12 milhões de euros ao vencedor e 4,8 milhões de euros ao finalista vencido. Levado a cabo ontem pela CBF, o sorteio da final estipulou que o Corinthians disputa a 1ª mão (12 de outubro) da final em casa, ou seja, na Neo Química Arena (em São Paulo), jogando a 2ª mão (19 de outubro) no Maracanã (Rio de Janeiro). Teoricamente, o sorteio favorece as pretensões do Flamengo de Dorival Júnior, algo que não incomoda o treinador português do Timão.

"Desejo que sejam dois grandes jogos e que o futebol brasileiro saia valorizado. Espero que sejam de facto decididos pelos protagonistas, isto é, pelos jogadores. Vamos à luta! Temos de lá chegar ‘inteiros’, com todos os jogadores disponíveis. Precisamos de preparar bem os duelos, sabendo de antemão que as duas equipas tentarão controlar os acontecimentos. Serão grandes espetáculos", crê Vítor Pereira, enquanto Dorival Júnior anota: "Estes dois clubes proporcionarão dois clássicos maravilhosos. Espero que os jogos sejam leais e se definam pelas competências das equipas."