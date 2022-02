Vítor Pereira recebido por adeptos do Corinthians no aeroporto: «Acredito no projeto»

Vítor Pereira chegou esta manhã ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a postos para assumir o comando técnico do Corinthians. O treinador português tinha adeptos do Timão à sua espera, bem como muitos jornalistas."Conheço muitos jogadores do plantel e foi por achar que eles têm qualidade que vim. Acredito no projeto. Agora é preciso começar a trabalhar para perceber mais concretamente o que tenho em mãos", explicou o técnico.Mais tarde, a caminho do clube, e em imagens divulgadas pela TV do Corinthians, Vítor Pereira voltou a falar com entusiasmo sobre este projeto que se prepara para assumir no Brasil. "Claramente é um clube muito grande, de uma ligação mundial com a história, que está à procura de volta a vencer. E esse é o desafio. Nós podemos prometer que vamos dar tudo de nós, vamos viver o clube com paixão, com compromisso total e dar o melhor para a equipa ser competitiva. E vamos ver se com o tempo podemos dar uma alegria aos nossos adeptos", explicou.