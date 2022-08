Vítor Pereira reuniu-se com claques do Corinthians e ganha voto de confiança

Vítor Pereira reuniu-se esta segunda-feira com três elementos da Gaviões da Fiel, a principal claque do Corinthians, numa tentativa, ao que parece bem sucedida, de encontrar uma plataforma de 'paz' após os recentes acontecimentos. Em especial depois das declarações do fim de semana , que foram bastante mal acolhidas no seio dos grupos organizados. Segundo a imprensa brasileira, na reunião estiveram também dirigentes do Corinthians, que também prestaram esclarecimentos relativamente aos projetos futuro do clube.No seu artigo, um outro portal, o UOL Esporte, cita uma suposta comunicação deixada pelos líderes da claque nas redes sociais, na qual é revelado que Vítor Pereira alegou não ter tempo para treinar [só uma vez por semana] e o facto de não ter podido realizar uma pré-temporada com uma das justificações para o mau moemnto. "[Vítor Pereira] disse ainda que não consegue impor o sistema de trabalho, por falta de peças e jogadores lesionados. Alguns jogadores, com uma idade avançada não aguentam jogar jogos seguidos. Pediu desculpas à direção dos Gaviões pelas suas declarações, disse que, de facto é um 'cara estourado'", pode ler-se na mesma publicação.Esta reunião surge num momento importante para o Corinthians, que acumula já quatro encontros consecutivos sem ganhar (três derrotas e um empate), e a poucos dias do duelo com o Atlético Goianiense, da Copa do Brasil, onde o Timão terá de reverter uma desvantagem de 2-0.