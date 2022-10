Vítor Pereira sente-se infeliz

A continuidade de Vítor Pereira no Corinthians para o próximo ano continua... uma incógnita. Segundo o ‘Globo Esporte’, o técnico não gosta de viver em São Paulo, uma cidade que considera “feia e perigosa” comparativamente a outras em que morou.Além disso, sente a falta da família, que ficou em Portugal. Tudo isto numa altura em que o Timão disputa a decisão da Taça do Brasil diante do Flamengo (amanhã e no dia 20).