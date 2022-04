Vítor Pereira testa positivo à Covid-19

Vítor Pereira, treinador português do Corinthians, testou esta segunda-feira positivo à Covid-19, revelou o clube.O técnico não poderá estar presente no duelo desta quarta-feira frente ao Boca Juniors, válido pela Libertadores.Recorde-se que Vítor Pereira esteve no banco de suplentes no duelo na derrota de sábado (0-3) diante do Palmeiras de Abel Ferreira.