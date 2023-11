Vizinhos deixam recados a Abel Ferreira depois da reviravolta histórica do Palmeiras frente ao Botafogo

Depois da incrível vitória (4-3) do Palmeiras frente ao Botafogo, num jogo em que o Verdão completou a sensacional reviravolta em pleno período de compensação depois de ter estado a perder por 3-0 ao intervalo, Abel Ferreira chegou a casa e encontrou… diversos recados dos vizinhos num espelho do prédio."Tu és sensacional" e "amamos-te" foram algumas das mensagens deixadas ao técnico português, que fez questão de partilhar o momento nas redes sociais com a legenda "tenho os melhores vizinhos do mundo!"A verdade é que o técnico luso do Palmeiras aparenta mesmo ter uma relação especial com os moradores do seu prédio. Recorde-se que em 2021 referiu-se um vizinho "chato" após carimbar o apuramento para a segunda final consecutiva da Libertadores.A vitória de ontem, diga-se de passagem, coloca o Palmeiras na corrida pela revalidação do título, visto que está a somente três pontos do Botafogo, que tem um jogo a menos. Está ao rubro a luta pelo Brasileirão.