Vovô ficou orfão: Lucho González abandona comando técnico do Ceará

É o ponto final prematuro numa relação que se esperava mais duradoura. Lucho González abandonou o comando técnico do Ceará, conhecido no Brasil pela alcunha de 'Vovô'.

O antigo médio, que passou pelo FC Porto, cumpriu apenas 10 jogos ao leme do emblema, com uma vitória, quatro empates e cinco derrotas. O clube segue na 17ª posição do Brasileirão, com 34 pontos.