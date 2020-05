Walter abre o livro: 2 anos sem receber, quatro casas para sustentar e 'boca' a craques do futebol

Walter assinou com o Athletico Paranaense e prepara-se para voltar aos palcos do futebol brasileiro. Suspenso desde 2018 quando jogava no CSA por ter tomado uma substância para perda de peso, o antigo avançado do FC Porto ficou sem contrato e teve de jogar no futebol amador para ganhar algum dinheiro.





"A minha mãe passou um sufoco muito grande comigo, porque ficar dois anos sem receber é complicado. Tenho quatro famílias que dependem de mim e, sem receber, é muito difícil. Ainda vendi um apartamento, mas correu mal. Mas tive contactos que me ajudaram para jogar no futebol amador e recebia mais do que em muitos clubes médios. Há quem esteja há quase um mês sem jogar futebol e está a reclamar por ficar sem 25% (do salário). Imagina eu em dois anos? Dêem-me esses 75% em dois, que está ótimo", afirmou Walter em entrevista ao Globoesporte."Eu pedia um valor, eles punham na minha conta, mandavam passagem de avião e hotel pago. Eu viajava na quinta, jogava na sexta e no sábado voltava. Para mim aquilo era o Maracanã, porque era ali que eu ganhava o meu pão", acrescentou o jogador de 30 anos.O avançado admite que não estava preparado para o que lhe aconteceu. "Quando tens uma idade para parar de jogar, programas as coisas. Mas isto foi uma bomba, tudo de uma vez. Deixei o CSA, acabei o contrato com o FC Porto... fiquei sem nada", revelou. "Se não tivesse a minha mulher do meu lado e algumas pessoas que posso dizer que são mesmo meus amigos, não tinha conseguido", justificou.Apesar do histórico de problemas com o seu peso, Walter garante que nunca tomou qualquer remédio e está apostado em recuperar a forma para voltar a jogar. "Não posso passar deste limite e contratei profissionais que estão comigo nestes dois anos. Estou a 70% e preciso de dois meses para chegar aos 100%", concluiu.