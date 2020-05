Walter assina contrato com o Athletico Paranaense por...três meses

Walter, o avançado brasileiro que representou o FC Porto em de 2010 a 2012, assinou um contrato com o Athletico Paranaense válido por três meses. O jogador terá agora um mês para recuperar a forma pois encontra-se suspenso após ter realizado um teste positivo de doping onde acusou sibutramina, uma substância que alegadamente terá utilizado para perder peso, um problema que o acompanha há vários anos.





O jogador, atualmente com 30 anos, garante já ter pedido 7 quilos, e conta com o apoio do técnico Dorival Júnior. "Gosto muito do Walter. Ele tem muitas qualidades pois sai bem da área, sabe trocar passes e finaliza muito bem. Nunca trabalhei com ele, mas cheguei a indicá-lo a alguns clubes onde não vingou...pode ser que venha a ser a primeira vez. Não falei com ele e não sei quando vai chegar, até porque ele ainda está suspenso", afirmou o técnico.