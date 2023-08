Walter avança para rescisão após ser ameaçado por adeptos: «A minha cabeça já estava ruim...»

Não aguentou as ameaças e fartou-se de não ser utilizado. Walter avançou para rescisão de contrato com o Pelotas (somou 60 minutos em 5 jogos e não marcou qualquer golo), mostrando-se desiludido com tudo o que se passou nos últimos dois meses.O avançado ex-FC Porto começou a receber ameaças com insistência por parte dos adeptos depois de falhado um penálti no jogo dos quartos de final da Série A2 do Gauchão com o Lobo. Mais tarde, sofreu pressões no encontro com o Real Sport e no regresso a casa teve de ser escoltado pela Brigada Militar para não sofrer agressões."Aconteceu o que aconteceu no último jogo da Série A2, fomos eliminados fora. A cabeça já estava ruim por tudo, tinha errado o penálti. Só que mais três erraram também, a derrota é de toda a equipa. A minha cabeça já estava ruim, por muita coisa tem vindo a acontecer na minha vida, com a minha mãe e com o meu irmão, e ontem vi que não dava mais. O professor não me colocou em jogo, era um jogo fácil. Podia ter-me colocado a jogar um pouco, mas optou por não o fazer e eu achei melhor pedir para sair", disse em entrevista à RBS TV.Walter acrescentou ainda outros dados. "Não adianta querer ajudar, sem poder jogar. Os adeptos não me podem cobrar se não jogo, podem cobrar o erro no penálti. Emagreci 15 quilos, dava para jogar mais tempo. A opção do treinador foi não me utilizar, tudo bem. Não me colocou no jogo da Copinha,não acreditou em mim", referiu.