Walter brilha no futebol de 7: «Recebi o convite pelo Instagram...»

33 anos, mais de 15 clubes na carreira e o orgulho de vestir a camisola da canarinha nos escalões jovens. Walter 'Bigorna' já viveu um pouco de tudo e, de resto, Portugal até faz parte do baú das memórias, depois da passagem pelo FC Porto. Contudo, agora a vida do avançado faz-se no futebol de 7.

Aceitou o convite do SA Betesporte, formação pernambucana que acreditou nas suas capacidades, e agora só quer retribuir a confiança que nele foi depositada.

"A felicidade é imensa neste momento. Recebi o convite pelo Instagram e nem acreditei, pensei que era brincadeira. Agradeço ao presidente pela oportunidade. Vim para aqui porque é um clube que luta sempre por títulos. Nunca imaginei que estaria aqui mas no futebol tudo muda", resumiu.

No primeiro jogo, alinhou apenas 5 minutos, mas o sorriso não enganava: "Estou muito feliz. O meu coração está alegre. Agradeço o carinho dos adeptos e de todos os amigos. Estou extremamente feliz porque é um desafio e um projeto novo. Fui muito bem recebido aqui."