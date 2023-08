Walter perdeu mais de 10 quilos num mês: ex-FC Porto cumpriu desafio e ganhou 11 mil reais

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Duda Garbi (@dudagarbi)

Aos 34 anos, Walter continua a manter o amor pelo futebol, mas também uma luta intensa com a balança. Os problemas com o peso sempre o acompanharam, foi alvo de constantes brincadeiras nas redes sociais, mas o avançado ex-FC Porto nunca virou a cara à luta. Mesmo que por tantas vezes tenha perdido e tenha visto o peso na balança voltar a subir.A mais recente luta contra o peso surgiu envolvida num desafio do youtuber Duda Garbi, que propunha ao dianteiro perder 10 quilos num mês. E por cada quilo perdido Walter iria ganhar mil reais (183 euros). Balanço feito, o último episódio da série 'Emagrece, Walter' não deixou margem para dúvidas: o agora ex-jogador do Brasil de Pelotas perdeu quase 11 quilos."Foi sofrido em alguns momentos, mas graças a Deus deu tudo certo. O mais difícil é manter. O meu rendimento no campo melhorou muito", assumiu o avançado, de 34 anos, que passou dos 122 aos 110,9 quilos.E agora que perdeu 11 quilos, Walter não quer parar por aqui e tenciona perder mais peso. "O pai vai continuar!", garantiu o ex-FC Porto, que na mesma série assumiu que, para ficar bem para jogar futebol, tem de chegar aos 95 quilos. Restam 16...