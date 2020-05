Walter só tem um mês para mostrar serviço mas o peso não preocupa: «Não o vou pressionar»

Walter, antigo avançado do FC Porto, assinou no início de maio pelo Athletico Paranaense, do Brasil. O atacante não compete oficialmente desde que foi apanhado num controlo antidoping positivo, em 2018, quando representava o CSA, e não está nas melhores condições físicas. Os problemas de Walter em lidar com o peso são conhecidos, mas isso não preocupa o técnico da equipa, Dorival Júnior.





"Temos uma noção de tudo que está a acontecer com ele pelos nossos profissionais, que nos apresentam resultados com frequência. Ele sempre conviveu com esse problema (peso), mas eu não vou cobrá-lo, não vou dizer ‘quero você com X peso’. Eu jamais vou fazer isso. Eu quero ele com condições para poder jogar e que ele se sinta confortável. Quero que o departamento médico me diga, com segurança, que ele está em condições de poder desenvolver os trabalhos que queremos com ele. Temos que fazer de tudo para que ele tenha uma adaptação rápida para poder jogar", explicou, em conferência de imprensa online.Walter assinou um contrato de três meses com Athletico, válido até 6 de agosto de 2020. Caso o futebol brasileiro retome a competição até lá, o jogador terá um mês para ser avaliado pela equipa técnica e pela direção do clube. Walter só pode voltar a jogar após o dia 5 de julho, data que acaba a sua suspensão por doping.