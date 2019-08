Wendel e Tabata convocados para a seleção olímpica do Brasil

Wendel, médio do Sporting, e Bruno Tabata, avançado do Portimonense, foram chamados à seleção olímpica do Brasil pelo técnico André Jardine. Os jogadores foram convocados para os jogos particulares diante da Colômbia e do Chile, em partidas que se vão realizar no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.Recorde-se que os dois jogadores que atuam em Portugal conquistaram a útima edição do Torneio de Toulon, ao serviço da canarinha.A lista de convocados:Guarda-redes: Cleiton (Atlético-MG), Daniel Fuzato (Roma) e Lucão (Vasco).Defensores: Emerson (Betis), Guilherme Arana (Sevilla), Guga (Atlético-MG), Ibañez (Atalanta), Luiz Felipe (Lazio), Lyanco (Torino), Renan Lodi (Atlético de Madrid) e Walce (São Paulo).Médios: Allan (Fluminense), Douglas Luiz (Aston Villa), Jean Lucas (Lyon), Mauro Júnior (Heracles), Pedrinho (Corinthians) eAvançados: Antony (São Paulo), Arthur Cabral (Palmeiras), Artur (Bahia),, Matheus Cunha (RB Leipzig) e Paulinho (Bayer Leverkusen).