Willian justifica saída do Corinthians: «Não vim para o Brasil para ser ameaçado»

Contratado em finais de agosto do ano passado com pompa e circunstância, Willian vai deixar o Corinthians nem um ano depois de ter chegado e sem deixar uma grande marca. Uma decisão inesperada, que o craque brasileiro, de 34 anos, atribui ao clima hostil criado pela 'torcida' do Timão, com ameaças constantes a si e à sua família.

"Os motivos da minha saída são as ameaças que sofri, principalmente à minha família. As ameaças nunca pararam. Sempre que o Corinthians perdia e se às vezes eu não estava bem no jogo, a minha família recebia ameaças, críticas nas redes sociais. A minha esposa, as minhas filhas, e depois de um tempo começaram também atacar o meu pai, a minha irmã", revelou o jogador, que agora deverá seguir carreira no Fulham.

"Quando voltei ao Brasil, voltei com muita vontade de jogar pelo Corinthians, sabia da pressão, da cobrança, das críticas que iria receber, mas não vim para o Brasil para ser ameaçado, para ter a minha família ameaçada a cada jogo que perdia ou se eu não fizesse um bom jogo. Esse é o principal motivo. Sei que não são todos os adeptos, sei que é a minoria, mas ela acaba por causar um impacto muito grande e um dano mental, principalmente nas minhas filhas. Emocionalmente isso afeta bastante", assumiu.

Willian lamenta que, por esta altura, estas situações sejam até vistas como normais. "Normalizam estas situações, romantizam as agressões, todas essas coisas que acontecem no futebol brasileiro. Acham que é normal, que tem que ser assim mesmo, mas para mim não é. Essa é uma causa para todos os jogadores terem necessidade de brigar. Os adeptos não podem reclamar e atacar as suas famílias depois de derrotas ou usar palavras que não têm cabimento. Esse é o recado, a minha saída do clube foi por esses motivos".

A fechar, Willian negou que tenha havido qualquer atrito com Vítor Pereira, o técnico do Timão. "Não tive nenhum problema com o treinador. Não tive problema com ninguém do clube, na verdade. Sempre fui tratado com muito respeito e muito carinho dentro do clube, tanto pelos funcionários quanto pelos jogadores, pelo Duilio, pelo Alessandro, o Roberto de Andrade, todos. A comissão técnica ali também, não tive problema com nenhum".