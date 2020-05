Yaya Touré confirma Vasco da Gama e deixa Botafogo incrédulo

Yaya Touré, médio costa-marfinense que já representou Barcelona e Manchester City, anunciou através de um vídeo nas redes sociais que vai representar o Vasco da Gama a partir de janeiro de 2021, mas parece que já se tinha comprometido com o Botafogo.





O jogador, que completou 37 anos no início do mês de maio, está sem clube depois de ter deixado o Qingdao Haunghai da China e apesar de ter considerado terminar a carreira para se dedicar à vida de treinador, decidiu jogar mais algum tempo e aventurar-se no futebol brasileiro. No entanto, o médio já teria dado a sua palavra ao Botafogo e por isso foi criticado por um dirigente do clube."É uma pessoa com atitude, mas sem caráter e sem palavra", disse Ricardo Rotenberg, vice-presidente do Botafogo.Mas, a ida para o Vasco da Gama também está pendente das eleições no clube, já que o médio tem um acordo com Luiz Roberto Leven Siano, candidato à presidência."Tem um contrato comigo no qual concorda em assinar contrato com o Vasco. Estão previstas multas por incumprimento, mas vi um jogador muito feliz por vir para o Vasco", explicou Luiz Siano ao jornal 'Lance'.Porém, este candidato à presidência do Vasco da Gama tem um projeto ambicioso para o clube e que inclui mais craques da craveira de Yaya Touré. "Não vai ser apenas focado no Yaya. Não vai ser o único. Teremos outros jogadores do seu calibre. Existem dois, ao nível dele, que estão muito próximos", revelou.