Zé Elias aconselha Gabigol: «Às vezes pensas que és o maior e perdes tudo»

Gabriel Barbosa tem sido uma figuras do Flamengo e é o melhor marcador da equipa orientada por Jorge Jesus, com 36 golos apontados nas quatro competições ao longo deste ano. Contudo, Gabigol também tem sido em destaque pela negativa, nomeadamente pela indisciplina. O avançado já viu nove cartões amarelos no campeonato e, no último jogo do Mengão, teve um desentendimento com um companheiro de equipa após o apito final.





As atitudes do jogador tê gerado várias críticas e o antigo médio brasileiro José Elias, atual comentador da ESPN, aconselhou na sexta-feira o camisola 9 do Flamengo a mudar o seu comportamento para não prejudicar a carreira.

No programa 'Futebol na Veia', Zé Elias revelou que em 1994, quando representava o Corinthians, passou por uma situação semelhante à do jogador de 23 anos. "Nessa altura quase desperdicei a minha carreira. Achava que era mais forte que os outros e é isso que está a acontecer com o Gabigol", disse o antigo internacional canarinho, que passou pelo futebol europeu e representou clubes como Bayer Leverkusen, Inter, Bolonha, Génova ou Olympiakos.

"Às vezes pensas: estou a cima de tudo, vou armar confusão e partir para cima de toda a gente. São nesses pequenos detalhes que se joga fora uma carreira, um momento importante ou até uma final", lembrou Zé Elias, pedindo aos representantes de Gabigol para que "não interfiram" e deixem Jorge Jesus "resolver isso".