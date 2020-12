Zé Roberto ajuda Santos e adeptos revoltam-se: «Quem paga as tuas contas é o Palmeiras»

Zé Roberto terminou a carreira de futebolista em 2017, depois de três anos no Palmeiras, clube que o contratou posteriormente para responsável pelo elo de ligação entre jogadores e direção entre 2018 e 2019. No entanto, o ex-futebolista é esta quinta-feira notícia por causa de uma palestra que deu aos jogadores do Santos, antes do jogo da Libertadores frente ao Grémio. No final do encontro, Zé Roberto deu os parabéns pela atitude da equipa e foi 'arrasado' pelos adeptos do Palmeiras.





"Parabéns pela entrega e pela classificação o sonho continua. Se você pode sonhar você pode fazer!", escreveu Zé Roberto no Instagram, juntamente com uma fotografia ao lado da equipa técnica do Santos, liderada por Cuca."Que viagem. Desce daí! Quem paga suas contas é o Palmeiras", "Que parada é essa mano...", "Quem paga sua conta é o Palmeiras toma vergonha na cara Zé", "Tá de sacanagem", "Legal você posta do Santos e do Palmeiras não. Belo ídolo você", "Tu tá maluco? Torcendo pros cara e comendo na casa ao lado ?", "Cadê você lá no Palmeiras ?", "Nem chega no Palmeiras Zé", "Uai, você vai torcer pro Palmeiras ou pro Santos, entendi nadaaaa!", "E a ingratidão rolando solta, ontem não parabenizou o Palmeiras! Entendi Zé Roberto, espero que não apareça no Palmeiras nunca mais", são alguns dos comentários à publicação.Entretanto Zé Roberto já respondeu a alguns adeptos: "Minha homenagem para o Palmeiras foi minha entrega em campo. Quem me convidou para ir falar para os atletas foi o Santos e não o Palmeiras", referiu.O antigo futebolista sublinha ainda: "Querida! Não trabalho no Palmeiras."