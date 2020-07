Zé Roberto e o "incrível" Ronaldo: «Saía, bebia os seus copos e... treinava como um animal»

Zé Roberto não tem dúvidas de que Ronaldo Nazário foi o colega mais festivo com quem jogou durante a sua carreira. Em declarações por vídeo-chamada com o 'TyC Sports', o ex-internacional brasileiro recordou alguns momentos que compartilhou com o 'Fenómeno'.

"Ronaldo adorava festas... saía e chegava no outro dia para treinar e o que era capaz de fazer no treino era impossível, incrível mesmo. Ele quase que não dormia, bebia os seus copos e no outro dia ainda treinava como um animal. Haviam outros que tentavam fazer o mesmo, só que no outro dia estavam completamente mortos", revelou o antigo jogador, que também não esqueceu Vampeta: "Também era muito festivo. Antes dos jogos chegava [ao balneário] em ambiente de festa."