Zico e a exigência de Jesus no Flamengo: «Os jogadores diziam que tinham vontade de 'xingar'»

Zico, um dos maiores ídolos do Flamengo, falou da passagem de Jorge Jesus pelo clube carioca durante uma entrevista a um canal de YouTube e contou por que, em seu entender, a presença do técnico português no Ninho do Urubu resultou."A grande diferença do Jorge Jesus para os outros treinadores, e a razão por o seu trabalho ter dado certo, é que quase toda a equipa tinha passado pela Europa. Aquilo não assustou ninguém. O Diego Alves, o Rafinha, o Pablo Marí, o Filipe Luís, o Gerson, o Diego, o Bruno Henrique e o Gabigol, todos eles tinham acabado de chegar da Europa e estavam habituados àquele tipo de trabalho. São jogadores de peso, que falaram com os outros e disseram: ‘Vamos, isto tem tudo para dar certo'", contou o antigo futebolista.Mas Zico recorda conversas com alguns futebolistas e muitos deles diziam estar "exaustos" depois dos treinos liderados por Jesus. "Conversei com alguns jogadores e eles diziam-me: ‘Bolas, não aguentava mais aquilo, dava vontade de xingar'. Mas os resultados estavam a aparecer. Eles habituaram-se e entenderam melhor", concluiu.