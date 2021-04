Campeão Olympiacos volta às vitórias na receção ao Asteras

O Olympiacos ganhou esta quarta-feira por 1-0 ao Asteras, com a formação treinada por Pedro Martins, que já assegurou o título de campeão da Liga grega, a regressar aos triunfos após o desaire do passado domingo frente ao PAOK.

O único golo do jogo da 31.ª jornada foi apontado aos 52 minutos pelo defesa Sokratis, valendo os três pontos para os anfitriões, que somam agora 79 pontos, mais 22 do que o segundo classificado, o Aris, que tem menos um jogo disputado.

Com o título de campeão desta temporada matematicamente já garantido desde o passado dia 11 de abril, após a vitória sobre o rival Panathinaikos, o Olympiacos alinhou esta quarta-feira com os portugueses Rúben Semedo e Tiago Silva no onze titular, enquanto o compatriota Bruma ficou de fora das opções da partida.