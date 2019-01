Everton empresta Oumar Niasse ao Cardiff

O futebolista internacional senegalês Oumar Niasse vai deixar o Everton e reforçar o Cardiff, por empréstimo do clube treinado por Marco Silva, anunciaram esta sexta-feira os galeses.O avançado, de 28 anos, que chegou ao Everton em 2015/16 proveniente do Lokomotiv Moscovo, chega para reforçar o ataque do Cardiff, que subiu esta época à Premier League e é 17.º, um ponto acima da linha de descida.Os galeses esperam ainda hoje a chegada também do argentino Emiliano Sala, proveniente do Nantes, naquela que será a contratação mais cara da história do clube, no valor de 15 milhões de libras (cerca de 17 milhões de euros)."Falamos de cerca de 15 milhões de libras, mas é o que custam os avançados centro. Gosto muito dele, trabalha arduamente", disse o técnico Neil Warnock a propósito de Sala, um jogador que chegou a representar em 2009/10 o FC Crato, dos distritais em Portugal.