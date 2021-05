Gaziantep de Sá Pinto volta a perder pontos na liga turca

O Gaziantep, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, voltou este sábado a perder pontos na Liga turca, ao empatar sem golos na visita ao Kayserispor, equipa em luta pela manutenção.

Com duas jornadas por disputar, a equipa de Sá Pinto não tem qualquer hipótese de chegar à zona europeia, num momento em que ocupa o oitavo lugar, a 12 pontos do Trabzonspor, quarto classificado.

Desde que assumiu o Gaziantep em janeiro, quando a equipa seguia na quarta posição, Sá Pinto teve oito derrotas, seis empates e cinco vitórias.

O campeonato turco é liderado pelo Besiktas, com 81 pontos, seguido do Fenerbahce, com 79, e do Galatasaray, com 78.