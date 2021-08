João Pedro impressiona ao serviço dos sub-20 do Athletico Paranaense

João Pedro é um dos nomes que mais tem dado nas vistas no campeonato sub-20 do Brasil. O jovem, de 19 anos, é o médio que mais participações soma em golos e pisca o olho à equipa principal.





Em declarações à sua assessoria, João Pedro revelou-se entusiasmado pelo momento que atravessa. "Sobre o meu momento, estou a ver uma evolução individual muito grande, pois fiquei um tempo parado por conta de uma lesão e voltei 2 dias antes da estreia do campeonato brasileiro. Estou feliz com meu desempenho dentro de campo individualmente, mas principalmente coletivamente, sempre em busca de ajudar a minha equipa no que for preciso. Os resultados são positivos porque temos vindo a dar o máximo de nós nas partidas e isso vai gerando mais confiança individual. O professor também me dá bastante liberdade no último terço e a criatividade é uma peça fundamental neste setor de criação", referiu.