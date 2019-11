Queria jogar pelos Sub-15 do Gana mas chumbou: jovem tramado por inspecção ao crânio e dentes

Com o objetivo de formar uma equipa para participar no torneio Sub-15 da União da África Ocidental de Futebol (WAFU) a realizar no Burkina Faso, entre 8 a 20 de dezembro, a Associação de Futebol do Gana (GFA) encetou um processo de prospeção de talentos no país que proporcionou um momento insólito.

Em Ho, na região de Volta, a aparência de um dos candidatos que alegava ter 14 anos levantou dúvidas aos responsáveis, nomeadamente pela elevada estatura apresentada face a um rapaz dessa idade. Por isso, a idade do 'aspirante' teve de ser verificada com métodos pouco comuns.





O responsável pela equipa de scouting e membro do Conselho Executivo da GFA, Samuel Anim Addo, inspecionou o crânio e os dentes do jovem para validar sua idade e concluiu que era mais velho do que o permitido, retirando-o do lote de selecionáveis."Algumas pessoas não entenderam e trouxeram meninos com muito mais de 15 anos", afirmou Samuel Anim Addo em entrevista à Joy Sports, desejando que este caso seja um exemplo para o futuro do futebol ganês. "Pedimos que o Gana olhe para ele, para que nos próximos cinco, dez anos todos tenhamos orgulho do talento que desenvolvemos para a nação", explicou.