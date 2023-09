Shakhtar, adversário do FC Porto na Champions, sofre para vencer Obolon

O Shakhtar, adversário do FC Porto no Grupo H da Liga dos Campeões de futebol, venceu este sábado o Obolon, por 1-0, na sétima jornada da Liga ucraniana, evidenciando dificuldades inesperadas para bater o atual 11.º classificado.

O golo que decidiu o destino da partida surgiu apenas aos 77 minutos, pelo médio Yehor Nazaryna, o que atesta bem as dificuldades sentidas pelo campeão ucraniano, que jogou ainda em superioridade numérica desde o minuto 33, quando o médio Artem Vovkun, do Obolon, foi expulso por acumulação de cartões amarelos.

O Shakhtar lidera o campeonato com 17 pontos, mais cinco do que um duo constituído pelo Chornomorets Odessa e pelo Zhytomyr, ambos com 12.

Os campeões da Ucrânia recebem o FC Porto na terça-feira, em Hamburgo, na Alemanha, na primeira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, no qual fazem parte, também, os espanhóis do FC Barcelona e os belgas do Antuérpia.