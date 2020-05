Van Nistelrooy desmente Capello e garante não ter dito que o balneário do Real cheirava a álcool

Ruud van Nistelrooy, avançado do Real Madrid entre 2006 e 2010, utilizou as redes sociais para vir a público garantir que nunca disse a Fabio Capello, técnico dos merengues em 2006/07, que o balneário dos blancos cheirava a álcool devido ao brasileiro Ronaldo.





Em causa estão as declarações do treinador italiano à Sky Sports. "O maior talento que treinei foi o Ronaldo. No entanto, houve uma altura em que ele era o que criava mais problemas, devido às festas. Uma vez o Van Nistelrooy até me disse que o balneário cheirava a álcool", referiu.No twitter, o antigo ponta-de-lança holandês veio revelar que estas declarações são falsas. "Venho desmentir redondamente estas afirmações que são atribuídas ao míster Fabio Capello. Esse balneário demonstrou máximo profissionalismo desde o primeiro dia. Desde o primeiro ao último companheiro trabalhámos e defendemos aquele símbolo sempre de forma íntegra e profissional", escreveu.