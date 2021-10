Athletic Bilbau bate Alavés e sobe a sexto em Espanha

O Athletic Bilbau venceu esta sexta-feira, em casa, o Alavés, por 1-0, na abertura da oitava jornada da Liga espanhola, e subiu provisoriamente ao sexto lugar da tabela classificativa.

Um golo do veterano Raúl García, aos 44 minutos, já depois de falhar um pénalti, sentenciou a partida diante de um 'aflito' Alavés, que soma apenas três pontos e é 19.º e penúltimo classificado, em plena zona de descida.

O Alavés vinha de vencer o campeão Atlético de Madrid (1-0), mas cedeu frente aos bascos, que somam 13 pontos no sexto lugar, para já igualados com o Rayo Vallecano, que é quinto mas ainda não jogou, e mais um ponto do que o FC Barcelona, que tem menos duas partidas.

No San Mamés, Iñaki Williams fez história: o avançado foi titular e somou o 203.º jogo consecutivo na La Liga.

O '9', de 27 anos, ultrapassou Juan Antonio Larrañaga como jogador com mais jogos seguidos no campeonato espanhol, somando a 203.ª partida seguida, sempre pelo Bilbau.

Larrañaga tinha feito o mesmo num clube do País Basco, mas foi um 'txuri urdin', chegando aos 202 encontros pela Real Sociedad.