A curiosa reflexão de Valverde: «Se com uma cerveja na mão se resolvem os problemas do mundo...»

Ernesto Valverde marcou esta quinta-feira presença na conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre o Athletic Bilbao e o Almería, a contar para a 9.ª jornada do campeonato espanhol. O treinador dos bascos assumiu a importância do jogo, assim como a conquista dos três pontos, principalmente depois de um mau resultado diante da Real Sociedad na ronda anterior da prova.





"É um jogo importante porque vimos de uma derrota e queremos mostrar que somos fortes em casa. Eles vêm de um momento delicado. No outro dia parecia que tinham o jogo controlado e depois empataram. Mas o que realmente importa é que nós estejamos bem. O jogo é fundamental porque são três pontos e vimos de um mau resultado. Quando é que os três pontos não são fundamentais? Respeitamos muito o Almería, que tem argumentos para ferir qualquer adversário", começou por dizer, afirmando que não está a planear muitas alterações na equipa: "Em três ou quatro dias não se podem fazer muitas alterações. Às vezes dá-se muito destaque aos treinadores, mas na realidade são os jogadores que têm de pôr as ideias em prática. O Almería fez algumas alterações no ponto de vista tático, mas nada de muito diferente."Atualmente, o Athletic Bilbao posiciona-se no 6.º lugar da tabela classificativa, com 14 pontos, mais 11 do que o Almería, que é último colocado. Apesar da diferença pontual que separa neste momento as duas equipas, Ernesto Valverde não acredita que a sua equipa seja altamente favorita para o duelo e deixou isso bem claro com uma reflexão em forma de crítica: "Quem pensar isso não vive neste mundo. A dificuldade dos jogos só sabe quem está lá dentro. Se com uma cerveja na mão se resolvem os problemas económicos do mundo... imaginem no futebol."Sobre o facto de a Espanha ser um dos países organizadores do Mundial de futebol de 2030, Ernesto Valverde assumiu parecer-lhe "uma boa ideia", sublinhando o seu desejo de a competição voltar ao San Mamés, tal como aconteceu no Campeonato do Mundo de 1982. "Não tenho uma opinião formada, mas parece-me uma boa ideia. Há que dar o benefício da dúvida. Espero que seja um sucesso e que o Mundial possa vir outra vez a San Mamés. Gostava muito que se jogasse aqui. Seria algo histórico. Ainda muita gente se lembra dos jogos que houve aqui no Mundial de 82. Naquele Mundial eu ainda jogava no Alavés e assisti a tudo pela televisão."