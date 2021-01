A mensagem para Iñaki Williams que emociona Espanha: «Sou a rapariga que perdeu a mãe...»

Uma adepta do Athletic Bilbao deixou nas redes sociais uma emotiva carta dirigida a Iñaki Williams, o jogador que marcou o golo da vitória na Supertaça, diante do Barcelona, que está a emocionar Espanha.





me he tomado la libertad de dedicarte unas palabras, iñaki @Williaaams45 .



ojalá lo leas ?? pic.twitter.com/bCfF4Kif8u — martu (@martuddv) January 17, 2021

A adepta fala da mãe, que morreu de cancro, e que era fã do jogador. Iñaki Williams já fez um 'like' na publicação."No meio de toda esta celebração, quero deixar-te umas palavras, embora provavelmente não te lembres de mim. Sou a rapariga que perdeu a mãe em 2018 por causa do cancro. Uma mãe que te apoiava como nunca a vi apoiar nenhum jogador de futebol. Ela nunca duvidou de ti. Sou a rapariga que pediu a quem a ouviu um vídeo para amimar a mãe que estava hospitalizada. E tu ouviste-me. E mandaste para a minha mãe a tua camisola assinada por toda a equipa, para dar-lhe forças. Mesmo que a tenhamos perdido antes de lhe oferecer o teu presente, estou certa que está num lugar melhor, a celebrar esta vitória, a celebrar o teu golo. Isto, senhores, é o Athletic. Gosto de ti, Iñaki, espero em breve dar-te um abraço."