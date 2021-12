A peculiar cláusula que faz com que Iñaki Williams seja o goleador mais caro da Liga espanhola

Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid ou até mesmo Sevilha. Nenhum destes clubes espanhóis têm um comum uma particularidade que só o Athletic Bilbao usufrui: não possuem o goleador mais caro do campeonato espanhol.

O jornal espanhol 'AS' dá conta esta terça-feira da peculiaridade que consta no contrato do avançado Iñaki Williams, que por cada golo marcado custa, alegadamente, mais de 700 mil euros ao clube basco. Ora, com cinco golos já apontados esta temporada a conta é simples de se fazer: o internacional pela Espanha custou, até ao momento, um total de 3.5 milhões ao Athletic Bilbao.