Continuar a ler

Os bascos, que tinham sido sétimos em 2016/17, terminaram o último campeonato no 16.º lugar.



O treinador argentino esteve na última época ao serviço do Sevilha, que o despediu em dezembro, um mês depois de ter revelado que Berizzo sofria de cancro na próstata, mas referindo que a demissão se devia face aos maus resultados.



Os bascos, que tinham sido sétimos em 2016/17, terminaram o último campeonato no 16.º lugar.O treinador argentino esteve na última época ao serviço do Sevilha, que o despediu em dezembro, um mês depois de ter revelado que Berizzo sofria de cancro na próstata, mas referindo que a demissão se devia face aos maus resultados.

O Athletic Bilbao revelou que o argentino Eduardo Berizzo é o novo treinador, num contrato válido até 30 de junho de 2019.Berizzo, que começou a carreira de treinador como adjunto de Marcelo Bielsa na seleção do Chile, substitui no cargo José Angél Ziganda, que conseguiu manter a equipa no principal escalão, depois de uma época difícil.

Autor: Lusa