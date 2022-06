Ernesto Valverde regressa ao Athletic Bilbau

O espanhol Ernesto Valverde vai voltar a orientar o Athletic Bilbau, anunciou esta quinta-feira o clube basco na sua página oficial na Internet.

"O técnico com mais jogos dirigidos na história do Athletic Club (306) vai ser apresentado esta tarde em San Mamés, no primeiro ato público do novo presidente, Jon Uriarte, que tomou posse esta semana", lê-se em comunicado.

Aos 58 anos, Valverde prepara assim um terceiro 'reinado' em Bilbau, após já ter conseguido alcançar cinco qualificações para as provas europeias em seis temporadas, além de ter acabado um jejum de troféus do Athletic de 31 anos, ao vencer a Supertaça espanhola em 2015.

O treinador natural de Cáceres tinha estado à frente dos destinos do FC Barcelona entre 2017 e 2020, tendo conquistado dois campeonatos, uma Taça do Rei e uma Supertaça pelo emblema 'blaugrana'.

Além de Athletic e 'Barça', Valverde já foi treinador do Espanyol, pelo qual foi finalista da Taça UEFA em 2007, o grego Olympiacos (três títulos helénicos e duas taças), o Villarreal e o Valência.