Iñaki Williams: «Se tens muito dinheiro, como é o meu caso, não olham para a cor da tua pele»

O tema 'quente' da polémica visita do Real Madrid ao estádio do Valencia que ficou marcado pelo caso de racismo dos adeptos chés para com o brasileiro Vinícius Jr. continua a ser merecedor de debate e de diferentes opiniões em Espanha. Esta terça-feira, em entrevista à 'ESPN', o internacional ganês Iñaki Williams foi a mais recente figura do mundo do futebol a pronunciar-se sobre o caso, mostrando-se do lado do jogador do Real Madrid. "Teria gostado se todos os jogadores do Real Madrid tivessem saído do Mestalla", revelou o avançado do Athletic Bilbao.Vítima de um episódio semelhante num jogo contra o Espanyol, Iñaki Williams diz existir uma diferença evidente entre classes em Espanha. "Se tens muito dinheiro, como é o meu caso, não olham para a cor da tua pele, mas se és um vendedor ambulante já é diferente", atirou, antes de referir que a escolha de jogar pela seleção do Gana, foi tomada em jeito de homenagem ao avô já falecido: "Ele queria que eu jogasse pelo Gana, consegui-o e pude honrá-lo. Quando eu e o meu irmão fomos lá este verão, vimos miúdos descalços e eu disse-lhe 'olha Nico, se não fossem os nossos pais, podíamos ser um destes miúdos'".