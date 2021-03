Insólito e histórico: Athletic Bilbao pode conquistar duas Taças do Rei em... duas semanas

A pandemia de Covid-19 trocou totalmente as voltas ao mundo do futebol, provocando adiamentos e calendários congestionados, com finais de provas a serem disputadas fora de horas e campeonatos a serem alargados para lá das datas normais - por exemplo o Brasileirão de 2020 acabou em... fevereiro deste ano. Contudo, aquilo que se vê em Espanha é algo provavelmente inédito. Tudo porque o Athletic Bilbao corre o risco de fazer algo histórico, já que tem a possibilidade de ganhar duas edições da Taça do Rei... no espaço de duas semanas.





A situação explica-se de forma muito simples. Por conta da Covid-19, a decisão da época passada, diante da Real Sociedad, foi sendo sucessivamente adiada e a Federação local apenas encontrou no próximo mês de abril um lugar para encaixar a final, praticamente um ano depois da data inicialmente apontada, no dia 3. Essa já estava no plano de 'festas' bilbaíno, a celebração já estava preparada, mas havia uma outra para se juntar.Agora a 17 de abril, precisamente duas semanas depois da primeira. Tudo porque os bascos decidiram repetir a gracinha do ano passado e, ao derrotarem o Levante após prolongamento esta quinta-feira, carimbaram novo acesso à decisão da prova rainha do país vizinho, esta referente a 2020/21. Desta feita tendo pela frente o Barcelona, uma equipa à qual já esta época 'roubou' um troféu - a Supertaça, com um triunfo por 3-2 numa decisão dramática.Serão certamente duas semanas de emoções fortes para os lados de Bilbau. E se a conquista de uma Taça do Rei já fará os exigentes e entusiastas adeptos do Athletic eufóricos, o que acontecerá se duas semanas depois dobrarem a celebração?