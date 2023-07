Raúl García prolonga contrato por mais uma época com o Athletic Bilbao

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Raúl García e o Athletic Bilbao prolongaram por mais uma temporada o vínculo contratual que expirava esta sexta-feira, anunciou o clube que terminou em oitavo lugar a última edição da La Liga.

O jorgador, de 36 anos, prepara-se para disputar a nona temporada seguida com a camisola do emblema basco, ao serviço do qual já disputou 338 jogos e marcou 83 golos.

O médio ofensivo, que com o passar dos anos foi 'convertido' em avançado, é o terceiro jogador com mais jogos disputados na Liga espanhola, atrás de Andoni Zubizarreta e Joaquin Sánchez, ambos já retirados, que somam 622 encontros cada um.

Até chegar ao Athletic Bilbau, na temporada 2015/2016, representou o Atlético de Madrid e o Osasuna, clube em que se formou.