João Félix fez treino condicionado do Atlético Madrid

O avançado português João Félix treinou esta quinta-feira à parte no Atlético Madrid, líder da liga espanhola de futebol, e está em dúvida para a deslocação de domingo, a Sevilha, em encontro da 29.ª jornada.

Félix sofreu uma lesão num tornozelo ao serviço da seleção portuguesa, na partida de terça-feira, frente ao Luxemburgo (3-1), da fase de apuramento para o Mundial2022, tendo sido substituído ainda durante a primeira parte.

De acordo com o Atlético Madrid, Félix marcou hoje presença no treino da equipa, mas trabalhou à parte do restante plantel.

Esta temporada, a segunda ao serviço dos 'colchoneros', o jogador, de 21 anos, leva 10 golos marcados, em 33 jogos.

O Atlético Madrid lidera o campeonato espanhol, com 66 pontos, mais quatro do que o FC Barcelona, segundo classificado.