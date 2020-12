Alarme no Atlético Madrid: João Félix pediu para sair e deixou o relvado com queixas

João Félix foi titular no triunfo do Atlético Madrid diante do Elche ( 3-1 ) e acabou substituído aos 73 minutos, quando a equipa colchonera já vencia por 2-1 - Diego Costa, que rendeu Félix, fez o resultado final pouco depois, de penálti.Foi o próprio internacional português quem pediu para sair e com visíveis queixas na zona lombar, pelo que a imprensa espanhola coloca a hipótese de o jovem avançado poder ter contraído uma lesão de relativa gravidade.