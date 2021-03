At. Madrid esclarece estado de saúde de Dembelé após desmaio no treino

Moussa Dembelé pregou esta terça-feira um enorme susto no treino do Atlético Madrid, ao perder os sentidos no decurso da sessão realizada no Cerro del Espino de Majadahonda. Prontamente auxiliado pelos colegas e equipa técnica, o avançado levantou-se minutos depois e, segundo os colchoneros, encontra-se bem de saúde.





"Moussa Dembelé sofreu uma quebra de tensão leve, o que motivou a sua saída do treino. O avançado francês encontra-se em observação, os seus sinais vitais estão absolutamente normais e a situação fica pendente de avalição", esclarece o emblema colchonero, numa nota partilhada pelos meios de comunicação do país vizinho.