At. Madrid já pagou 7 milhões ao Barcelona por Suárez: as condições para as próximas tranches

Longe de ser uma 'borla', o At. Madrid já pagou ao Barcelona 7 mihões de euros por Luis Suárez. O valor é avançado esta sexta-feira pelo 'Sport' que detalha que 5 milhões correspondem à transferência que os colchoneros pagaram pelo ex-Barcelona e 2 milhões à primeira das variáveis que o At. Madrid se comprometeu a pagar quando o uruguaio jogasse 20 partidas oficiais.





O Barcelona pagará outros 4 milhões se o Atlético Madrid chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões nas duas próximas temporadas.Recorda o 'Sport' que, no anúncio do Barça aquando da saída do jogador, os catalães falaram nos 6 milhões de euros em variáveis sem, no entanto, as detalhar.