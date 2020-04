At. Madrid quer ‘dar’ Cavani a João Félix

O At. Madrid está focado em garantir os serviços de Edinson Cavani, avançado do PSG, segundo o diário ‘Sport’. Esse é o principal objetivo de Diego Simeone, que ambiciona juntar Cavani e João Félix no ataque dos colchoneros, pelo que o negócio implicaria também a saída de Diego Costa. De acordo com a mesma fonte, Flamengo, Palmeiras, Internacional e Boca Juniors também se mostraram interessados no uruguaio.