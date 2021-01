At. Madrid sem desculpas para reforçar a liderança

Com três partidas de atraso face à concorrência direta, o Atlético Madrid segue líder na liga e Simeone garante que nem o mau tempo pode travar o seu plantel. Depois de ter visto o jogo com o Ath. Bilbao adiado devido à tempestade ‘Filomena’ que assolou Madrid, a equipa de João Félix só fez dois treinos antes do duelo de hoje com o Sevilha. Mas Simeone só pensa em reforçar o 1º lugar.

“Creio que cada um só tem de assumir as suas responsabilidades e a minha é preparar a equipa dentro das circunstâncias. Temos de treinar e agradecer, porque com tudo o que se passa no Mundo, o que nos aconteceu é mínimo”, frisou El Cholo, elogiando o rival andaluz. “Gosto do Sevilha! Tem caráter e vai lutar pelo título até ao final!”, frisou.

De resto, o técnico confia que o relvado do Metropolitano “irá estar em condições” e revelou que Moussa Dembélé (Lyon) deve reforçar o Atleti: “O negócio está muito avançado...”

Já o técnico do Sevilha, Lopetegui, espera um bom jogo. “Vamos defrontar um grande rival, mas estamos confiantes. Lutamos pelo título? Pensar isso é muito fora da caixa, com todo o respeito”, considerou.

À boleia do vizinho

Na sequência do nevão que se abateu sobre Madrid, Carrasco levou Vrsaljko, Lemar e Hermoso ao treino do Atlético num Fiat Panda, cedido por um vizinho. Uma forma peculiar de enfrentar o mau tempo. * f.b.