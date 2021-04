Atlético Madrid acredita que João Félix pode recuperar a tempo de jogar com o Sevilha

João Félix saiu do jogo de Portugal com o Luxemburgo lesionado, o que causou grande preocupação junto dos responsáveis do Atlético Madrid, clube que lidera a liga espanhola e que vai agora disputar uma série de jogos decisivos na luta pelo título. Mas a imprensa do país vizinho revela esta quinta-feira que os colchoneros não descartam a utilização do português do encontro de domingo, com o Sevilha, na Andaluzia.





O jogador, que saiu do jogo com um problema num tornozelo, já está de volta ao clube. Hoje fará uma sessão de trabalho individualizada e tudo dependerá da evolução da situação. Seja como for, não está descartado do jogo do fim-de-semana.Recorde-se que João Félix já tinha sofrido uma lesão num tornozelo no jogo com o Cornellá, em janeiro, que ditou o afastamento do Atlético Madrid da Taça do Rei.