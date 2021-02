Atlético Madrid com mais dois casos de covid: treino e concentração cancelados em dia de jogo

O Atlético Madrid tem mais dois casos de covid-19 no plantel e o treino e a concentração, previstos para esta segunda-feira de manhã, dia em que os colchoneros defrontam o Celta de Vigo, foram cancelados. A informação foi divulgada pelo jornal 'Marca', que não revelou o nome dos futebolistas em causa.





Os jogadores seguiram as indicações do clube e acabaram por sair do centro de treinos nos seus próprios veículos.Recorde-se que o Atlético Madrid tem vindo a ser vítima de um surto de covid-19. Já acusaram positivo Carrasco, Hermoso, João Félix e DembéléSegundo o mesmo jornal, o jogo desta noite não está em perigo e vai mesmo realizar-se.