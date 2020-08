Atlético Madrid com testes negativos à Covid-19 antes do jogo frente ao Leipzig

Segundo o diario espanhol a Marca, os resultados dos testes de despistagem à covid-19 exigidos pela UEFA, que foram realizados a todo o plantel do Atlético Madrid foram negativos na totalidade, pelo que os jogadores que viajaram para Lisboa estão disponíveis para o encontro frente ao Leipzig, relativo aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.





Simeone não pode contar com Vrsaljko e Angel Correa, depois dos dois futebolistas terem acusado positivo no exame realizado antes da viagem para a capital portuguesa, algo que motivou preocupações por parte do organismo.O arranque do encontro entre o Leipzig e o Atlético Madrid está agendado para às 20 horas no Estádio de Alvalade.